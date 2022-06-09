Tuzla'da trafikteki kavgada bir kişi bıçakla yaralandı - Haberler

Tuzla'da trafikteki kavgada bir kişi bıçakla yaralandı
AA - Zafer Arslan - Güncel
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İstanbul Tuzla'da trafikte tartışan iki sürücüden biri diğerini bıçakla yaraladı.
İstanbul Tuzla'da trafikte tartışan iki sürücüden biri diğerini bıçakla yaraladı.
Alınan bilgiye göre, Aydıntepe Mahallesi'nde G.T. (51) ile O.A (30) arasında trafikte yaşadıkları tartışmanın ardından kavga çıktı.
Kavga sırasında G.T, bıçakla yaraladığı O.A'yı kovalamaya başladı.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis, şüpheli G.T'yi yakalayarak etkisiz hale getirdi.
Yaralı O.A. sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı.
AA / Zafer Arslan - Güncel