Tuzla'da trafikteki kavgada bir kişi bıçakla yaralandı - Haberler

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Tuzla'da trafikteki kavgada bir kişi bıçakla yaralandı

AA - Zafer Arslan - Güncel
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Tuzla'da trafikteki kavgada bir kişi bıçakla yaralandı

İstanbul Tuzla'da trafikte tartışan iki sürücüden biri diğerini bıçakla yaraladı.

İstanbul Tuzla'da trafikte tartışan iki sürücüden biri diğerini bıçakla yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Aydıntepe Mahallesi'nde G.T. (51) ile O.A (30) arasında trafikte yaşadıkları tartışmanın ardından kavga çıktı.

Kavga sırasında G.T, bıçakla yaraladığı O.A'yı kovalamaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, şüpheli G.T'yi yakalayarak etkisiz hale getirdi.

Yaralı O.A. sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı.

AA / Zafer Arslan - Güncel

İstanbul kavga Tuzla Güncel Haberler

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