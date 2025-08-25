Tuzla'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Tuzla'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

İçmeler Mahallesi Aydınlı Yolu Caddesi üzerinde seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjü aşarak karşı şeritte ilerlemekte olan hafif ticari araca çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Güvenlik güçlerince cadde trafiğe kapatılırken, 3'ü otomobilde olmak üzere 5 kişinin sıkıştığı yerden çıkarılması için itfaiye görevlilerince çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmaların ardından sıkışan 5 kişi kurtarıldı, yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Trafiğe kapatılan cadde araçların kaldırılmasıyla normale döndü.