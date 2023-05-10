TUZLA'DA TOGG'A YOĞUN İLGİ

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, bugünkü programlarına Togg aracıyla katıldı. Yerli otomobile yoğun ilgi gösterildi.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Aydıntepe Mahallesi'ndeki ve Tuzla Belediyesi Nikah Sarayı ve Kültür Merkezi'ndeki programa Togg aracını kullanarak geldi. Başkan Yazıcı'ya Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu da eşlik etti.

Tuzla Belediyesi Nikah Sarayı ve Kültür Merkezi'ndeki programa katılan öğrenciler de yerli otomobile yoğun ilgi gösterdi.

Öğrenciler ve vatandaşlar aracın şoför koltuğuna oturarak hatıra fotoğrafı çektirdi. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı da öğrencilere eşlik etti. Başkan Yazıcı, 34 TB 0934 plakalı Togg'un belediye binası önünde sergileneceğini söyledi.