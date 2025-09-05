Tuzla'da Tır ile Kamyon Çarpıştı: Sürücü Yaralı

Tuzla'da, Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyreden bir tıra arkadan çarpan kamyonun sürücüsü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Otoyolun Tuzla Tepeören mevkisinde, Ankara istikametinde seyreden A.A. idaresindeki 32 K 4985 plakalı kamyon, 33 AJN 930 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazanın etkisiyle kamyonun sürücüsü araçta sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazanın meydana geldiği otoyolda güvenlik önlemi alındı.

Sürücü, itfaiye görevlilerince bulunduğu yerden yaralı olarak kurtarıldı.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan sürücü, tedavi altına alındı.

Aksayan trafik akışı araçların otoyoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.