TUZLA'DA TIR'A ÇARPAN OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI; SÜRÜCÜ ÖLDÜ - Haberler

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TUZLA'DA TIR'A ÇARPAN OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI; SÜRÜCÜ ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Tuzla Kuzey Marmara Otoyolu Tepeören mevkiinde saat 09.00 sıralarında bir otomobil TIR'a arkadan çarptı.

MARMARA, BALIKESİR (DHA) - Tuzla Kuzey Marmara Otoyolu Tepeören mevkiinde saat 09.00 sıralarında bir otomobil TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın ardından araç yanmaya başladı. Aracın içinden çıkamayan sürücü feci şekilde can verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yanan aracı ve TIR'ın dorsesindeki alevleri söndürme çalışmamaları sürüyor.

TUZLA'DA TIR'A ÇARPAN OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI; SÜRÜCÜ ÖLDÜ

TUZLA'DA TIR'A ÇARPAN OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI; SÜRÜCÜ ÖLDÜ

TUZLA'DA TIR'A ÇARPAN OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI; SÜRÜCÜ ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Otomobil, Tragger, Marmara, Tuzla, Güncel, Haberler

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