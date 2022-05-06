Tuzla'da tersanede karbondioksit zehirlenmesi - Haberler

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Tuzla'da tersanede karbondioksit zehirlenmesi

AA - Metin Tokgöz - Güncel
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Tuzla'da bir tersanede karbondioksit gazından etkilenen 4 işçi hastaneye kaldırıldı.

TUZLA, İSTANBUL (AA) - Tuzla'da bir tersanede karbondioksit gazından etkilenen 4 işçi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Tersaneler Caddesi'ndeki bir tersanede henüz belirlenemeyen karbondioksit sızıntısı meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, UMKE ve sağlık ekibi sevk edildi.

İlk belirlemelere göre, gazdan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.

AA / Metin Tokgöz - Güncel

Tersaneler Caddesi, Tuzla, işçi, Güncel, Haberler

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