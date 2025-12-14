Tuzla'da tersanedeki iskelenin çökmesi sonucu 2 işçi yaralandı
Tuzla'da özel bir tersanede gemi yapımı için kurulan iskele, henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Olayda 2 işçi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Polis, olay yerinde incelemelere devam ediyor.
Tuzla'da, özel bir tersanede gemi yapımı için kurulan iskelenin çökmesi sonucu yaralanan 2 işçi hastaneye kaldırıldı.
Evliya Çelebi Mahallesi'nde bulunan özel bir şirkete ait tersanedeki iskele henüz bilinmeyen nedenle çöktü.
İskelede çalışan 2 işçi, buradan düşerek yaralandı.
Yaralı işçiler, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekiplerinin kaza yerindeki incelemeleri sürüyor.