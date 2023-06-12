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Tuzla'da tersanede havuzun çökmesi sonucu geminin üzerine vinç devrildi

Tuzla'da tersanede havuzun çökmesi sonucu geminin üzerine vinç devrildi

Güncel Haberler

Tuzla'da bir tersanede havuzun çökmesi sonucu yanda bulunan geminin üzerine vinç devrildi.

Tuzla'da bir tersanede havuzun çökmesi sonucu yanda bulunan geminin üzerine vinç devrildi.

Evliya Çelebi Mahallesi Tersaneler Caddesi'ndeki özel bir tersanede tadilat işlemi sırasında gemi havuzu henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Çökmenin ardından vinç yandaki geminin üzerine devrildi.

Kaza anı cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Kaynak: AA / Metin Tokgöz - Güncel

Evliya Çelebi Mahallesi Tersaneler Caddesi Tuzla Güncel Haberler

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