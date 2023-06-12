Tuzla'da tersanede bakımı yapılan gemide çıkan yangın söndürüldü

Tuzla'da bir tersanede bakımı yapılan kuru yük gemisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Tuzla'da bir tersanede bakımı yapılan kuru yük gemisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Aydıntepe Mahallesi'nde bir tersanede bulunan 120 metre uzunluğundaki gemide henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.

Tersane çalışanların müdahale ettiği yangın nedeniyle olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin kısa sürede yangın söndürdüğü gemide hasar meydana geldi.

Gemide soğutma çalışmaları ise devam ediyor.