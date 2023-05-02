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Tuzla'da tersanede bakıma alınan yük gemisinde çıkan yangın söndürüldü

Tuzla'da tersanede bakıma alınan yük gemisinde çıkan yangın söndürüldü

Güncel Haberler

Tuzla'da özel bir tersanede bakıma alınan yük gemisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Tuzla'da özel bir tersanede bakıma alınan yük gemisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Aydıntepe Mahallesi'nde bulunan tersanede yaklaşık iki aydır bakımda olan 1588 groston ağırlığında ve 81 metre uzunluğundaki Türk bayraklı "Hacere Ana" isimli yük gemisinin yaşam alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında gemide maddi hasar oluştu.

Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA / Metin Tokgöz - Güncel

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