Üye Girişi
Haberi Paylaş
Tuzla'da tersanede bakıma alınan yük gemisinde yangın çıktı

Tuzla'da tersanede bakıma alınan yük gemisinde yangın çıktı

Güncel Haberler

Tuzla'da özel bir tersanede bakıma alınan yük gemisinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Tuzla'da özel bir tersanede bakıma alınan yük gemisinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, Aydıntepe Mahallesi'nde bulunan tersanedeki yük gemisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA / Metin Tokgöz - Güncel

İtfaiye Tuzla Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title