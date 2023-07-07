Tuzla'da Tekstil Atölyesi Alev Alev Yandı

Tuzla'da bulunan bir tekstil atölyesi yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti ve kontrol altına alındı. Ölen veya yaralanan olmadı.

TUZLA'da bir tekstil atölyesi alev alev yandı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Ölen veya yaralanan olmayan yangın çevrede panik yarattı.

Yangın, saat 17.30 sıralarında İstanbul Tuzla Şifa Mahallesi'ndeki iki katlı bir tekstil atölyesinde meydana geldi. İddiaya göre, elektrik panosundaki kaçaktan sıçrayan kıvılcımlar yangına neden oldu. Yangın, tekstil atölyesindeki malzemelerin tutuşması sebebiyle kısa sürede tekstil atölyesinin giriş katına yayıldı. Hızla üst katlara doğru yayılan yangının ihbar edilmesi üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Çevredeki vatandaşların da cep telefonu görüntülerine yansıyan yangında ölen veya yaralanan olmadığı öğrenildi. Yangın sonucu, tekstil atölyesi kullanılamaz duruma geldi.