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Tuzla'da servis minibüsü devrildi: 16 yaralı

Tuzla'da servis minibüsü devrildi: 16 yaralı
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Tuzla'da işçileri taşıyan bir servis minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 3'ü ağır 16 kişi yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tuzla'da işçileri taşıyan servis minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 3'ü ağır 16 kişi yaralandı.

Aydınlı Mahallesi istikametine giden 34 LIY 607 plakalı servis minibüsü, şarampole yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 3'ü ağır 16 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Halis Akyıldız - Güncel
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