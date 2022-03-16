TUZLA'DA SERVİS MİDİBÜSÜ DEVRİLDİ

TUZLA'DA servis midibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı. Refüje de çarpan midibüs devrilirken, içindeki 3 kişi yaralandı.

Kaza saat 09.00 sıralarında Tuzla Aydınlı'da meydana geldi. E.Ö.'nün kullandığı 34 ZS 8137 plakalı hafif ticari araçla, Ahmet Daldan'ın kullandığı 34 LCC 466 plakalı midibüs çarpıştı. Refüje de çarpan midibüs devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Servis midibüsünde bulunan 10 işçiden 3'ü yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi edilen yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza yapan araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.