Tuzla'da Şerit Değiştirirken Bariyerlere Çarpan Otomobilin Kazası

TUZLA'da seyir halindeki otomobil, şerit değiştirmek isteği sırada bariyerlere çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken, o anlar başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Kaza sabah saatlerinde Tuzla D-100 karayolu Gebze istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobilin sürücüsü şerit değiştirmek istediği sırada aynı yöndeki kamyonetin yol vermemesi nedeniyle yol ayrımındaki bariyerlere çarptı. Kamyonet sürücüsü durmadan yoluna devam etti. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken, o anlar başka bir aracın kamerasına yansıdı.