Tuzla'da Semt Pazarında Kavga: 1 Yaralı

Tuzla'da pazar esnafıyla müşteriler arasında çıkan ve 1 kişinin bıçakla yaralandığı kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

???????Aydıntepe Mahallesi'nde kurulan semt pazarında esnaf ile müşteriler arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Taraflar birbirlerine kasa, sopa ve meyve-sebzeleri fırlatırken, bir kişi bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kişi sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılırken, taraflar polis merkezine götürüldü.

Kavga anı, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, tarafların birbirlerine saldırdığı ve araya girmeye çalışan polis memurunun başına darbe aldığı anlar yer aldı.

Kayıtta ayrıca kavgaya karışanlardan birinin elinde döner bıçağı olduğu görüldü.