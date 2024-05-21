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Tuzla'da Şantiye Alanında Meydana Gelen Toprak Kayması Sonucu 2 Kişi Kurtarıldı

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Tuzla'da, Anadolu Mahallesi Elmalık Caddesi'ndeki bir enerji firmasına ait şantiyede meydana gelen toprak kayması sonucu 2 kişi göçük altında kaldı. AFAD, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi ve kurtarma çalışmaları sonucunda 2 işçi sağ olarak kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Tuzla'da, şantiye alanında meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında kalan 2 kişi kurtarıldı.

Anadolu Mahallesi Elmalık Caddesi'ndeki bir enerji firmasına ait şantiyede toprak kayması meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Toprak altında kalan 2 işçi ekipler tarafından kurtarıldı.

Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

İtfaiye Tuzla AFAD Yaşam Güncel Haberler

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