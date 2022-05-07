Tuzla'da ihtiyaç sahiplerine ramazan ayında 12 milyon liralık yardım ulaştırıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tuzla'da ihtiyaç sahiplerine ramazan ayında 12 milyon liralık yardım ulaştırıldı

AA - Metin Tokgöz - Güncel
 - Güncelleme:
Tuzla'da ihtiyaç sahiplerine ramazan ayında 12 milyon liralık yardım ulaştırıldı

Tuzla Belediyesi, ramazan ayı boyunca 12 milyon lira değerinde destek paketini ihtiyaç sahibi ailelerle buluşturdu.

Tuzla Belediyesi, ramazan ayı boyunca 12 milyon lira değerinde destek paketini ihtiyaç sahibi ailelerle buluşturdu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tuzla Belediyesi, ramazan ayının yardımlaşma, dayanışma, birlik ve beraberlik ayı olması dolayısıyla ilçe genelinde yardımlaşma seferberliği başlattı.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın bizzat yürüttüğü çalışmalar kapsamında Gönül Elleri Çarşısı aracılığıyla ramazan ayı başlamadan ilçede takibi yapılan ailelere yemek kartı dağıtımı gerçekleştirildi. Ramazan ayı boyunca da ihtiyaç sahibi ailelere, gıda kolisi, gıda çeki, kıyafet çeki, bayramlık kıyafet, oyuncak gibi malzeme dağıtımına devam edildi.

Bağışçıların destekleriyle gerçekleştirilen yardımların toplam miktarı 12 milyon lirayı buldu.

AA / Metin Tokgöz - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title