Tuzla'da ihtiyaç sahiplerine ramazan ayında 12 milyon liralık yardım ulaştırıldı

Tuzla Belediyesi, ramazan ayı boyunca 12 milyon lira değerinde destek paketini ihtiyaç sahibi ailelerle buluşturdu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tuzla Belediyesi, ramazan ayının yardımlaşma, dayanışma, birlik ve beraberlik ayı olması dolayısıyla ilçe genelinde yardımlaşma seferberliği başlattı.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın bizzat yürüttüğü çalışmalar kapsamında Gönül Elleri Çarşısı aracılığıyla ramazan ayı başlamadan ilçede takibi yapılan ailelere yemek kartı dağıtımı gerçekleştirildi. Ramazan ayı boyunca da ihtiyaç sahibi ailelere, gıda kolisi, gıda çeki, kıyafet çeki, bayramlık kıyafet, oyuncak gibi malzeme dağıtımına devam edildi.

Bağışçıların destekleriyle gerçekleştirilen yardımların toplam miktarı 12 milyon lirayı buldu.