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Tuzla'da Polise Silahlı Saldırı: Bir Polis Memuru Ağır Yaralı

Tuzla'da Polise Silahlı Saldırı: Bir Polis Memuru Ağır Yaralı
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Tuzla'da arama kararı bulunan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda polis ekiplerine açılan ateş sonucu bir polis memuru ağır yaralandı. Operasyon sırasında bir şüpheli ölü ele geçirilirken, iki kişi gözaltına alındı.

TUZLA'da haklarında arama kararı bulunan şüphelilerin yakalanması için yapılan operasyon sırasında, eve giren polis ekiplerine içeriden silahla ateş edilmesi sonucu bir polis memuru ağır yaralandı. Operasyon sırasında şüphelilerden Emrah Erol(25) ölü ele geçirilirken Çağrı G.(30), ve Ferhat İ.(21) gözaltına alındı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Tepeören Mahallesi'nde meydana geldi. Aranan şahıslara yönelik yapılan operasyon sırasında, eve giren polis ekiplerine içeriden ateş edildi. Açılan ateş sonucu bir polis memuru ağır yaralandı. Olayla ilgili İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, İstanbul Emniyet Müdürlüğünce, 3 Ekim 2024 tarihi saat 17.00 sıralarında Tuzla ilçesi Tepeören Mahallesinde aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, bir ikamet adresine yönelik operasyon düzenlenmiştir. Düzenlenen operasyon sırasında, ikamet içerisinden silah ile ateş açılmış, açılan ateş sonucu bir polis memuru ağır yaralanmıştır. Yaralı polis memuru tedavi amaçlı hastaneye kaldırılmış, hayati tehlikesi devam etmektedir denildi.

SALDIRGANLARDAN BİRİ ÖLÜ ELE GEÇİRİLDİ

Valilikten yapılan açıklamada, Özel hareket unsurlarınca devam eden operasyonda, ikamet içerisinde bulunan E.E. isimli şahıs ölü ele geçirilmiş, F.İ. ve Ç.G. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şahıslara yönelik yapılan sorgulamada, hayatını kaybeden E.E. isimli şahsın 'Kasten Öldürme' suçu başta olmak üzere 10 adet aranma kaydı olduğu tespit edilmiştir. Ele geçirilen şahıslardan, Ç.G. isimli şahsın '6136 SKM' suçundan aranması olduğu, F.İ. isimli şahsın ise 'Dolandırıcılık' suçundan kaydı olduğu belirlenmiştir. İkamette yapılan aralamalarda ise; 1 adet otomatik tabanca, 2 adet 9mm çapında tabanca, çok sayıda fişek ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilmiştir ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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