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Tuzla'da PKK/KCK Operasyonu: 5 Gözaltı, 3 Tutuklama

Tuzla'da PKK/KCK Operasyonu: 5 Gözaltı, 3 Tutuklama
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Tuzla'da gerçekleştirilen PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 3 kişi tutuklandı.

TUZLA'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 3 kişi ise tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından PKK/KCK terör örgütüne yönelik Tuzla'da yapılan operasyonda gözaltına alınan 5 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Operasyonla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda; PKK/KCK terör örgütünün siyasal alan yapılanması KCK/TDÖ içerisinde İstanbul ili Tuzla ilçesinde faaliyet yürüten, geçmiş dönemlerde PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren ve PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) içerisinde faaliyet gösteren şahısların yakalanmasına yönelik 07 Ekim tarihinde operasyon gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen operasyon neticesinde 5 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, yapılan aramalarda şüpheli şahıslara ait dijital materyaller ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili yakalanan 10.10.2024 tarihinde adli makamlara sevk edilen 2 şahıs hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmış, 3 şahıs ise tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Operasyon Politika 3-sayfa Güncel Hukuk Tuzla Terör Kck PKK

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