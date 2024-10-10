Tuzla'da PKK/KCK Operasyonu: 5 Gözaltı, 3 Tutuklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından PKK/KCK terör örgütüne yönelik Tuzla'da yapılan operasyonda gözaltına alınan 5 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Operasyonla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda; PKK/KCK terör örgütünün siyasal alan yapılanması KCK/TDÖ içerisinde İstanbul ili Tuzla ilçesinde faaliyet yürüten, geçmiş dönemlerde PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren ve PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) içerisinde faaliyet gösteren şahısların yakalanmasına yönelik 07 Ekim tarihinde operasyon gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen operasyon neticesinde 5 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, yapılan aramalarda şüpheli şahıslara ait dijital materyaller ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili yakalanan 10.10.2024 tarihinde adli makamlara sevk edilen 2 şahıs hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmış, 3 şahıs ise tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel