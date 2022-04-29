Tuzla'da patlama güvenlik kamerasında
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Tuzla Organize Sanayi Bölgesi Boya Vernikçiler Sanayi Sitesi'nde bulunan fabrikada meydana gelen patlamanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
TUZLA, İSTANBUL (DHA) - Tuzla Organize Sanayi Bölgesi Boya Vernikçiler Sanayi Sitesi'nde bulunan fabrikada meydana gelen patlamanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde yangını izleyenlerin patlamayla hızla kaçtığı görülüyor
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