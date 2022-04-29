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Tuzla'da patlama güvenlik kamerasında

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Tuzla'da patlama güvenlik kamerasında

Tuzla Organize Sanayi Bölgesi Boya Vernikçiler Sanayi Sitesi'nde bulunan fabrikada meydana gelen patlamanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

TUZLA, İSTANBUL (DHA) - Tuzla Organize Sanayi Bölgesi Boya Vernikçiler Sanayi Sitesi'nde bulunan  fabrikada meydana gelen patlamanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde yangını izleyenlerin patlamayla hızla kaçtığı görülüyor


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