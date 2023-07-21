Tuzla'da Otomobil Kazası: Bir Kişi Yaralandı
Güncel Haberler
Tuzla'da Şifa Mahallesi Şekerpınar Caddesi'nde meydana gelen kazada, 2 otomobil çarpıştı ve bir kişi yaralandı. Kemal Ç. isimli sürücü, başka bir aracı sollamak isterken şeritten çıkarak karşı yönden gelen Fatih T. idaresindeki araçla çarpıştı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Tuzla'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.
Şifa Mahallesi Şekerpınar Caddesi'nde 34 LIU 78 plakalı otomobiliyle ilerleyen Kemal Ç, başka bir aracı sollamak isterken şeritten çıktı.
Otomobil bu sırada karşı yönden gelen DW-388-ET plakalı Fatih T. idaresindeki araçla çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralanan sürücü Kemal Ç. ambulansla hastaneye kaldırıldı.