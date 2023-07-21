Tuzla'da Otomobil Kazası: Bir Kişi Yaralandı

Tuzla'da Şifa Mahallesi Şekerpınar Caddesi'nde meydana gelen kazada, 2 otomobil çarpıştı ve bir kişi yaralandı. Kemal Ç. isimli sürücü, başka bir aracı sollamak isterken şeritten çıkarak karşı yönden gelen Fatih T. idaresindeki araçla çarpıştı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.