Tuzla'da Otomobil Kazası: 1 Çocuk ve 2 Kadın Yaralandı

TUZLA'da direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü, kaldırımda oturan 1 çocuk ve 2 kadına çarparak, bina boşluğu ile kaldırım arasına sıkıştırdı. Otomobil sürücüsü olay yerinden kaçarken, kaldırımda oturan kadınlardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Tuzla Şifa Mahallesi Talas Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 54 TT 456 plakalı otomobil sürücüsü caddede ilerlerken, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımda oturan 1 çocuk ve 2 kadına çarptı. Sürücünün çarptığı 3 kişi bina boşluğu ile kaldırım arasına sıkıştı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü, aracını olay yerinde bırakarak kaçtı. Otomobilin altında kalan çocuk kendi imkanları ile sıkıştığı yerden çıkarken, 2 kadından biri ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada yaralanan 2 kadını çevredeki hastanelere kaldırdı. Polis ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.