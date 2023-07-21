Tuzla'da Otomobil Kazası: 1 Çocuk ve 2 Kadın Yaralandı

Tuzla'da otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, kaldırımda oturan 1 çocuk ile 2 kadına çarptı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, araç sürücüsü ise kaza sonrası olay yerinden yaya olarak uzaklaştı.

Kaza saat 12.30 sıralarında Tuzla Mimar Sinan Mahallesi Talas Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, henüz kimliği belirlenemeyen 54 TT 456 plakalı Fiat marka otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımda oturan 2 kadın ile 1 çocuğa çarptı. Kaza sonrası araç sürücüsü olay yerinden yaya olarak uzaklaştı. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise kazada yaralanan vatandaşları hastaneye kaldırdı. Kazada yaralanan yaşlı kadının durumunun ağır olduğu, diğer iki kişinin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ekipler kaçan sürücüyü yakalamak üzere çalışma başlattı. - İSTANBUL