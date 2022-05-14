Tuzla'da otobüse çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Haberler

MARMARA, BALIKESİR (AA) - Tuzla'da emniyet şeridinde park halindeki otobüse arkadan çarpan otomobildeki kadın öldü, eşi ve çocuğu ise yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nda İstanbul istikametinde seyir halinde olan Hasan Kandemir'in kullandığı 34 HH 8266 plakalı otomobil, şoför değişimi için emniyet şeridinde park halindeki 34 CYM 722 plakalı yolcu otobüsüne arkadan çarptı.

Kazada yaralanan sürücü Hasan Kandemir ile oğlu Hüseyin Kandemir, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sürücünün eşi Kader Kandemir ise araçta sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan Kandemir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kandemir'in cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından Tuzla Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kazaya karışan otobüsün yolcuları olay yerine gelen başka bir otobüse nakledildi. Kaza nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu'nun İstanbul istikametindeki trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı.