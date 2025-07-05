Tuzla'da Otluk Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

Tuzla'da Otluk Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı
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Tuzla'da otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle ormana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

TUZLA' da otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle ormana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, saat 17.45 sırlarında Orhanlı Mahallesi Dosthane Sokak üzerindeki otluk alanda çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu yangın ormana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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