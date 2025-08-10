Tuzla'da Otluk Alanda Yangın: İş Yerine Sıçradı
Tuzla'da Aydıntepe Mahallesi Sahil Bulvarı üzerindeki otluk alanda başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek bir iş yerine sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, iş yerinde ve park halindeki 2 araçta hasar oluştu.
Tuzla'da otluk alanda başlayıp iş yerine sıçrayan yangın söndürüldü.
Aydıntepe Mahallesi Sahil Bulvarı üzerindeki otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler, araç satışı ve servis hizmetinin yapıldığı bir iş yerinin dış cephesine sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
Yangında iş yerinde ve park halindeki 2 araçta hasar oluştu.