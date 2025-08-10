Tuzla'da Otluk Alanda Yangın: İş Yerine Sıçradı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tuzla'da Aydıntepe Mahallesi Sahil Bulvarı üzerindeki otluk alanda başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek bir iş yerine sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, iş yerinde ve park halindeki 2 araçta hasar oluştu.

Tuzla'da otluk alanda başlayıp iş yerine sıçrayan yangın söndürüldü.

Aydıntepe Mahallesi Sahil Bulvarı üzerindeki otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, araç satışı ve servis hizmetinin yapıldığı bir iş yerinin dış cephesine sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yangında iş yerinde ve park halindeki 2 araçta hasar oluştu.

Kaynak: AA / Adem Koç - Güncel
70 yıllık dev silah şirketi konkordato ilan etti

Türkiye'nin 70 yıllık dev şirketi konkordato ilan etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp iş insanı Halit Yukay'dan yeni iz! Kayalıklara vurmuş tekne parçaları bulundu

Kayıp iş insanından yeni iz! Kurbağa adamlar görüntüleri servis etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.