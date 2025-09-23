Tuzla'da Olası Tsunamiye Karşı Tatbikat Yapıldı

İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) koordinesinde, Tuzla'daki bir ilkokulda tsunami tatbikatı yapıldı.

Tuzla'daki Deniz Harp Okulu Yerleşkesi'nde bulunan Barbaros İlkokulu'nda, olası bir deprem ve ardından oluşan tsunami senaryosuna göre tatbikat yapıldı.

Siren sesiyle çök, kapan ve tutun tatbikatı yapan çocuklar, daha sonra öğretmenleriyle okulun bahçesine çıktı.

Tsunami uyarısı yapılan anons ve siren sesinin duyulması üzerine öğrenciler ve öğretmenler, belirlenen güvenli alana geçti.

İstanbul AFAD İl Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, tatbikatın ardından toplanma alanında yaptığı konuşmada, öğrencilerin 57 saniyede okulu boşalttıklarını, tsunami anonsu üzerine de bir kilometrelik mesafeyi 10 dakikada geçip güvenli alana geldiklerini söyledi.

Özener, "Marmara'da olası bir depremin ardından tsunami olsa dahi dalga yükseklikleri buraya kadar gelmeyecek. Şu anda güvenli alandasınız." dedi.

Bölgede olası bir depreminden sonra Marmara Denizi'nde tsunami riski olduğunu belirten Özener, "Tarih boyunca oldu. Marmara'da 2 ile 6 metre yüksekliğinde, hatta bazen surları aştığıyla ilgili kayıtlar da bulunmakta. Şunu bilmemiz lazım, Marmara'da bir deprem olduktan sonra sahile yakın yerde yaşıyorsanız yapmanız gereken tek şey kıyıya gidip denizin çekildiğini izlemek değil, mümkün olan en kısa sürede denizden uzaklaşmak. Kıyıya dik bir şekilde yüksek alanlara çıkıp güvende olabileceğimiz alanlarda bulunmamız gerekiyor. Dolayısıyla tsunami mesajı gelsin, gelmesin, tsunami sireni, anonsu yapılsın, yapılmasın, sizler lütfen güvenli alanlara doğru hızla tahliye olun." diye konuştu.

Özener, daha önce Büyükçekmece'de yaptıkları deprem ve tsunami çalışmalarına değindikten sonra, bir sonraki tatbikatın haftaya Kartal'da yapılacağını bildirdi.

Tatbikata destekleri için Milli Eğitim Müdürlüğüne, İstanbul Büyükşehir Belediyesine, Tuzla Belediyesine ve AFAD personeline teşekkür eden Özener, "İstanbul İl AFAD olarak, İstanbul Valiliği olarak amacımız, hedefimiz İstanbul'daki bütün kıyı ilçelerini tsunamiye karşı güvenli hale getirmek." ifadesini kullandı.

Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Çangır ise "Geçen hafta tüm okullarımızda, anaokulları, ilkokul, ortaokul, liseler dahil deprem tatbikatları yaptık. Bugün de tsunami tatbikatını Barbaros İlkokulu'nda yaptık. Destekleri için İl Afet Müdürlüğümüze, belediyemize tüm katılanlara, özellikle çocuklara teşekkür ediyorum. Tedbirimizi alıyoruz ve güvenli bir şekilde yaşamaya devam ediyoruz." dedi.