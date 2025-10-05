Tuzla'da Motosiklet Sürücüsüne Keserle Araç Saldırısı: Cezalar Kesildi

Tuzla'da, trafikte tartıştığı sürücünün aracına keserle saldırdığı belirlenen motosiklet sürücüsü ile aracın sahibine 45 bin 374 lira para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, 4 Ekim'de Yayla Mahallesi D-100 Karayolu seyreden motosikletlinin tartıştığı sürücüsünün aracına keserle vurup aynasını kırmasına ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntülere yönelik inceleme başlattı.

Çalışmalarda, trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü tespit edilen motosikletin sürücüsü Y.Y. (20) yakalandı.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanununun, "dörtlü ikaz lambası kırık aracı kullanmak", "teknik değişiklik eşya taşıma kutusu", "sürücü belgesi sınıfına uygun olmayan aracı kullanmak", "tehlikeli şerit değiştirmek", "taşıt yolu üzerinde duraklama", "yayaların araç yolunda trafiği engelleyecek davranışlarda bulunması", "saygısızca araç kullanmak", "araçları tescil belgesinde gösterilen maksadın dışında kullanmak" gerekçesiyle, araç sahibine ise "sürücü belgesi yetersiz kişiye araç kullandırmak", "araçları tescil belgesinde gösterilen maksadın dışında kullandırmak" maddelerinden toplam 45 bin 374 lira para cezası kesildi.

Araç sahibinin sürücü belgesi iptal edilirken, motosiklet 15 gün süreyle trafikten men edildi.

Şüpheli Y.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.