Tuzla'da mobilya imalathanesinin deposunda çıkan yangın söndürüldü Güncel Haberler İstanbul Tuzla'da mobilya imalathanesinin deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. İstanbul Tuzla'da mobilya imalathanesinin deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Alınan bilgiye göre, Aydıntepe Mahallesi Alaaddin Sokak'taki mobilya imalathanesine ait depoda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü. İş yerinde hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Kaynak: AA / Güncel İstanbul İtfaiye Tuzla Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Tuzla'da mobilya imalathanesinin deposunda çıkan yangın söndürüldü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.