Tuzla'da mobilya imalathanesinin deposunda çıkan yangın söndürüldü
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İstanbul Tuzla'da mobilya imalathanesinin deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İstanbul Tuzla'da mobilya imalathanesinin deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Aydıntepe Mahallesi Alaaddin Sokak'taki mobilya imalathanesine ait depoda yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
İş yerinde hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: AA / Güncel