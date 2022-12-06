TUZLA'DA MOBİLYA DEPOSUNDA YANGIN

TUZLA'da bulunan bir sitenin zemin katındaki mobilya deposunda yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bina sakinlerinin bir kısmı dışarı çıktı. Bazı ürünler ise çalışanlar tarafından depodan çıkarıldı.

Yangın, saat 21.30 sıralarında Aydıntepe Mahallesi Alaaddin Sokak üzerinde bulunan bir sitenin zemin katındaki 600 metrekarelik mobilya deposunda çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın kısa sürede büyürken bazı site sakinleri evlerinden dışarı çıktı. Bölgeye gelen ekipler yangına müdahale etmeye başladı. Kızı sitede oturan bir anne ise gözyaşları içinde söndürme çalışmalarını izledi. Çalışanlar, depoda bulunan ve yanmaktan kurtulan ürünleri alarak dışarı taşıdı.

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