Tuzla'da Minibüs Sürücüsü Kazanın Ardından Kaçtı

Tuzla'da Minibüs Sürücüsü Kazanın Ardından Kaçtı
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Tuzla'da bir minibüsün makas atarak ilerleyip otomobile çarpmasının ardından sürücü olay yerinden kaçtı. Kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Tuzla'da sürücünün makas atarak ilerlediği minibüsle bir otomobile çarpıp kaçtığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

D-100 kara yolu Tuzla mevkisinde sürücü, makas attığı minibüsüyle, sol şeritte ilerleyen otomobile çarparak kaçtı.

Kaza anı, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel - Güncel
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