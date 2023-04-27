Tuzla'da minibüs ile kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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Tuzla'da panelvan minibüs ile kargo firmasına ait kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Tuzla'da panelvan minibüs ile kargo firmasına ait kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Satılmış Aydoğan'ın kullandığı 34 HA 7906 plakalı panelvan minibüs, Eski Ankara Asfaltı Caddesi'nde karşı yönden gelen Saffet Kadas idaresindeki bir kargo firmasına ait 34 GKF 467 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada, iki aracın sürücüsü ile kamyonetteki Gürsel Bingölbalı yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 3 kişi olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Olay nedeniyle caddede bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.