Tuzla'da makas atan hafriyat kamyonları trafiği tehlikeye soktu

Tuzla Akfırat mevkisinde iki hafriyat kamyonu trafikte makas atarak ilerledi. Diğer sürücülere zor anlar yaşatan kamyon şoförleri, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

TUZLA'da trafikte makas atarak ilerleyen iki hafriyat kamyonu aynı şeritte hareket halinde olan diğer sürücülere zor anlar yaşattı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Tuzla Akfırat mevkisinde Göçbeyliği Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, birbirleri ile yarışan iki hafriyat kamyonu şoförü, akan trafiğe rağmen yolda makas atarak ilerlemeye başladı. Bulvar üzerinde diğer sürücüleri hiçe sayarak makas atmayı sürdüren kamyon şoförleri, aynı istikamette seyir hainde olan otomobil sürücülerine zor anlar yaşattı. O anlar otomobil içerisinde bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.