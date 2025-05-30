Tuzla'da Madeni Taş Fabrikasında Yangın Çıktı
Tuzla'da madeni taşların işlendiği bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının jeneratör dairesinde meydana geldiği ve fabrikanın dış cephesine sıçradığı bildirildi.
Tuzla'da madeni taşların öğütüldüğü fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Tepeören Mahallesi Özvatan Caddesi'nde bulunan fabrikanın jeneratör dairesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın fabrikanın dış cephesine sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangın nedeniyle fabrikada hasar oluştu.