Tuzla'da kuru yük gemisinde yangın çıktı

Tersanedeki kuru yük gemisi Hacera Ana'nın kamara kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında gemide hasar oluştu.

TUZLA'da tersanedeki kuru yük gemisinin kamara kısmında yangın çıktı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 10.20 sıralarında Aydıntepe Mahallesi Güzin Sokak'ta bir tersanede demirli Türk bandıralı Hacera Ana isimli kuru yük gemisinin kamara kısmında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede geminin kamarasını sardı. Tersane çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına merdiven aracıyla müdahale etti. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangın söndürüldü. Ölen ya da yaralanın olmadığı yangında gemide hasar oluştu. Geminin yaklaşık 2 ay önce tersaneye demir attığı ve bakımda olduğu öğrenildi. İtfaiye ve polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.