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Tuzla'da Kazı Çalışması Sırasında Meydana Gelen Göçükte 2 İşçinin Hayatını Kaybetmesine İlişkin 4 Kişi Gözaltına Alındı

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Tuzla'da özel bir firmaya ait kazı çalışması sırasında meydana gelen göçükte 2 işçi hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, işçilerin cansız bedenlerine ulaştı. Göçükle ilgili soruşturma başlatıldı ve 4 kişi gözaltına alındı.

Tuzla'da kazı çalışması sırasında meydana gelen göçükte 2 işçinin hayatını kaybetmesine ilişkin 4 kişi gözaltına alındı.

Tepeören Mahallesi Akbaşak Sokak'taki özel bir firmaya ait kazı çalışması sırasında yaşanan göçükte 2 işçi toprak altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaptığı çalışma sonucu çevre mühendisi Cengiz Ö. (46) ve işçi Salih İ'nin (46) cansız bedenine ulaştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamada, göçüğün sivil vatandaşa ait inşaat sahasında meydan geldiği ve müstakil evin altyapı inşaatı sırasında heyelan oluştuğu belirtildi.

İstanbul İtfaiyesinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise "Tuzla Tepeören Mahallesi Akbaşak Sokak'ta özel bir firmaya ait kazı çalışması sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu 2 işçinin cansız bedeni, AFAD ve itfaiye ekiplerimizce sağlık ekiplerine teslim edildi." ifadesi kullanıldı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinden (İSKİ) yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi:

"11 Ağustos 2024 tarihinde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada, Akbaşak Sokak'ta meydana gelen göçük olayının İSKİ ile ilişkili olduğu yönünde haberler yer almaktadır. Olayla ilgili olarak, bazı kaynaklarda İSKİ'ye bağlı taşeron firmanın çalışanlarının göçük altında kaldığı belirtilmiştir. Bahse konu olan göçük, bölgede yürütülen özel bir villa inşaatında, site içi kanalizasyon bağlantısı yapılırken meydana gelmiş olup; İSKİ ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Olayla ilgili tüm yasal süreçler ve kurtarma çalışmaları yetkili kurumlar tarafından yürütülmüştür. Göçük sonucunda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz."

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin resen soruşturma başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden olaya ilişkin yapılan açıklamada, "Yapılan incelemelerde, villa inşaatında kanal döşemesi için kazı yapıldığı sırada C.Ö. ve S.İ. isimli işçilerin kanal borusu temizliği yapmak için 5 ile 6 metre yüksekliğindeki alana indikleri sırada toprak kayması meydana gelerek göçük altında kaldıkları anlaşılmıştır. E.U. ve Ö.K. isimli kepçe operatörleri, S.A. ve K.A isimli kırıcı operatörleri olay sonrasında gözaltına alınmış, müteahhit olan şüpheli M.Z.V. isimli şahsın ise Muğla ilinde yakalama çalışmaları devam etmektedir. Konu ile ilgili olarak yakalanan E.U., Ö.K., S.A. ve K.A. isimli şüpheli şahıslar 'iş kazası' suçundan adli makamlara sevk edilecektir." ifadeleri yer aldı

Kaynak: AA / Güncel

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