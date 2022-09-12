Tuzla'da kamyonla minibüs çarpıştı, sürücüler yaralandı Güncel Haberler Tuzla'da kamyonla minibüsün çarpışması sonucu yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldı. Tuzla'da kamyonla minibüsün çarpışması sonucu yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldı. Tan Tepe'nin kullandığı 34 DE 7502 kamyon, Aydınlıyolu Şelale Park önünde refüjü aşarak karşı yönden gelen Berker Üvenligil yönetimindeki 34 BFR 002 plakalı minibüsle çarpıştı. Savrularak istinat duvarına çarpan kamyonun sürücüsü Tepe ile minibüs sürücüsü Üvenligil yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Güncel Kaynak: AA / Zafer Arslan Tuzla Güncel Haberler

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