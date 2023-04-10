Üye Girişi
Haberi Paylaş
Tuzla'da kamyona çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı

Tuzla'da kamyona çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı

Güncel Haberler

Tuzla'da park halindeki kamyona çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Tuzla'da park halindeki kamyona çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, O.B. idaresindeki 59 AFG 624 plakalı kamyonet, Mimar Sinan Mahallesi 23 Nisan Caddesi'nde park halindeki 41 D 3660 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Kazada kamyonetin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

23 Nisan Mimar Tuzla Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title