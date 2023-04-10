Tuzla'da kamyona çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı
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Tuzla'da park halindeki kamyona çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı.
Tuzla'da park halindeki kamyona çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, O.B. idaresindeki 59 AFG 624 plakalı kamyonet, Mimar Sinan Mahallesi 23 Nisan Caddesi'nde park halindeki 41 D 3660 plakalı kamyona arkadan çarptı.
Kazada kamyonetin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Güncel