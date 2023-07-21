Tuzla'da Kaldırımda Yürüyen 2 Kadın Otomobilin Çarpması Sonucu Yaralandı
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Tuzla'da Mimar Sinan Mahallesi'nde kaldırımda yürüyen 2 kadın, seyir halindeki bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçarken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.
Tuzla'da kaldırımda yürüdükleri sırada otomobilin çarpması sonucu yaralanan 2 kadın hastaneye kaldırıldı.
Mimar Sinan Mahallesi Talas Sokak'ta seyir halinde olan 54 TT 456 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kaldırımda yürüyen 2 kadına çarptı.
Kazanın etkisiyle savrularak bir binanın duvarına çarpan otomobilin sürücüsü, olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kaldırımda yürürken aracın çarpması sonucu yaralanan Y.T. ve K.T, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekiplerinin kaçan sürücüyü yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.