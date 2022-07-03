Tuzla'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla festival düzenlendi

Tuzla Belediyesi, 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe giren "Denizcilik ve Kabotaj Bayramı" dolayısıyla festival düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tuzla Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Gençlik Gemisi önünde yapılan festival kapsamında dragon boat yarışları, fly board, yelken, su jeti gösterileri ile birlikte çeşitli aktiviteler yapıldı.

Festival kapsamında İstanbul'da bulunan kürek takımların katılımıyla dragon boat yarışları seyirciyle buluştu.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ise sosyal medya fenomenleriyle gazetecilere karşı özel dragon boat yarışına katıldı.

Etkinlikte açıklamada bulunan Yazıcı, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı nedeniyle tüm paydaşlarla bayram havasında su sporları festivaliyle kutlama yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Kabotaj Bayramı bizim için onur bayramıdır. 2007 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın kararı ile Denizcilik ve Kabotaj Bayramı olarak kutlanıyor. Kutlu ve mutlu olsun. Bizim için Anadolu evlatları deniyor. Aslında biz mavi vatanın da evlatlarıyız. Anadolu'yu bize vatan yapan ve onu vatan yapmak için dökülen kan ne ise mavi vatan yapmak için de dökülen kan aynı kandır. Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, bayramımızı kutluyorum."

İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu da Tuzla'da muhteşem bir festival yapıldığını dile getirerek, "Tuzla deniz ile özdeşleşmiş bir ilçemizdir. Bugüne kadar Tuzla deyince aklımıza tersaneler geliyordu, bundan sonra su sporları gelecek. Önümüzdeki günlerde zaten var olan yelken, kürek, kano kulüpleri ile daha güçlü bir şekilde ülkemizi uluslararası arenada temsil edecek spor kulüpleri olacaklar. Bu festivalin asıl amacı farkındalığı artırmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Festivale, Tuzla Kaymakamı Ali Akça, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, sporcular ve çok sayıda Tuzlalı vatandaş katıldı.