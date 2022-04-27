Tuzla'da iyilikte yarışan gençler bu kez iftarda buluşuyor

TUZLA, İSTANBUL (Haberler.com) - Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleri, Türk Kızılay İstanbul Şubesinin katkılarıyla "Hadi Gülümse" ve "Gülümseten Kutu" görevlerini tamamlayan takımlardan oluşan 1000 gencin katılacağı programa Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Emre Topoğlu ve çok sayıda davetli katılacak.

YARIN DÜZENLENİYOR

İstanbul'un dört bir köşesinden iyilikte yarışan gençlerin bir arada olacağı iftara, Tuzlalı vatandaşlar ve basın mensupları da katılacak. İftar programı yarın saat 19.00'da Fatih'teki Şehzade Cami'nde gerçekleştirilecek.

NELER YAPMIŞLARDI?

İyilikte yarışan gençler gülümseten fotoğraf yarışmasında tam 306 bin fotoğraf çektiler. Ayrıca içinde çocuk oyuncakları ve elbiselerinden oluşan 2140 adet ihtiyaç sahipleri için Gülümseten Kutu topladılar.

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