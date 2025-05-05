Tuzla'da İş Yerinin Çatısında Yangın Çıktı
Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'nde bir tek katlı iş yerinin çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle çevreye yayılan duman paniğe neden oldu.
Tuzla'da tek katlı iş yerinin çatısında çıkan yangın söndürüldü.
Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tek katlı iş yerinin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman çevreye yayıldı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahalede bulundu.
Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangın, iş yerinde hasara neden oldu.
Kaynak: AA / Halis Akyıldız - Güncel