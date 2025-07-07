Tuzla'da İş Yerinde Yangın: İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti
Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'nde bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile söndürüldü. Yangın, işçilerin çalıştığı esnada plastik malzemelerin tutuşması sonucu meydana geldi.
Tuzla'da, bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Tuzla Organize Sanayi Bölgesi Tepeören Mahallesi Eski Ankara Asfaltı Caddesi'nde bulunan iş yerinde, işçilerin çalışması sırasında plastik malzemelerin tutuşması sonucu yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın anında iş yerinde bulunanlar kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.
Bölgede yoğun siyah dumana neden olan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Kaynak: AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel