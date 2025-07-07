Tuzla'da İş Yerinde Yangın Çıktı

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Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'nde bir iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangın nedeniyle bölgede yoğun siyah duman oluştu.

Tuzla'da bir iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahalede bulunuyor.

Tuzla Organize Sanayi Bölgesi Eski Ankara Asfaltı Caddesi'nde bulunan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Bölgede yoğun siyah dumana neden olan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Kaynak: AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel
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