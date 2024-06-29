Tuzla'da İş Yeri Saldırısı Kamerada

TUZLA'da, dün husumetlisinin iş yerine gelen kişinin kurşun yağdırdığı anlar kameraya yansıdı. Saldırıda iş yeri sahibi ağır yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçmıştı.

Saldırı, dün 23.00 sıralarında, Şifa Mahallesi, İnönü Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan kişi, İbrahim Türk'ün iş yerinin önüne geldi. Türk'ü dışarıya çağıran saldırgan, Türk'e ve dükkana rastgele ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Türk, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Pendik Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldıran Türk'ün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, polis ekipleri kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Dün yaşanan saldırı anlarına ait görüntüler ortaya çıktı. Şüphelinin iş yerinin önünde çıkan İbrahim Türk'e silahla ateş açtığı anlar görüntülere yansıdı. Şüpheli daha sonra hızla uzaklaştı.