Tuzla'da site inşaatındaki kablo hırsızlığı güvenlik kamerasında
Tuzla'da Aydınlı Mahallesi'ndeki bir inşaat alanında maskeli şüphelilerin kablo çalma anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Tuzla'da site inşaatındaki kabloların çalınma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Aydınlı Mahallesi'nde bulunan inşaattaki kablolar, yüzleri maskeli şüpheliler tarafından çalındı.
Polis ekipleri, zanlıların yakalanması amacıyla çalışma başlattı.
Güvenlik kamerası kayıtlarında şüphelilerin inşaattaki kabloları panelvana yükledikleri görülüyor.
Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel