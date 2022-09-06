Tuzla'da iki kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı Güncel Haberler Anadolu Otoyolu Tuzla Şekerpınar mevkisinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Anadolu Otoyolu Tuzla Şekerpınar mevkisinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Muhammed Irmak yönetimindeki 34 EVH 859 plakalı kamyonet, Ankara istikametinde seyir halinde olan Sedat Çetinkaya idaresindeki 34 BTH 73 plakalı plastik kasa yüklü kamyonete çarptı. Irmak'ın kullandığı kamyonet çarpmanın etkisiyle sürüklendi, 150 metre sonra durabildi. Plastik yüklü kamyonet de yol kenarına savruldu. Haber verilmesi üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan Sedat Çetinkaya ile diğer kamyonetin sürücüsü Muhammed Irmak ve beraberindeki Zübeyir Kolbaşı'yı bulundukları yerden çıkardı. Kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Zübeyir Kolbaşı'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazada plastik kasa yüklü kamyonet hurdaya döndü. Araçtaki kasaların yola savrulması nedeniyle polis ekipleri güvenlik tedbiri alarak trafik akışını kontrollü bir şekilde sağladı. Kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikametinde yoğunlaşan trafik, kamyonetlerin çekilmesinin ardından normale döndü. Güncel Kaynak: AA / Şükrü Gündüz Güncel Haberler

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