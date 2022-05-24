TUZLA'DA İKİ GRUP ARASINDA SOPALI YUMRUKLU KAVGA - Haberler

TUZLA'da aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında sopalı yumruklu kavga çıktı. Yaralananların olduğu kavga, çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçen cuma günü saat 20.00 sıralarında Tersaneler Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre; aralarında husumet bulunduğu ve tersane işçisi oldukları öğrenilen iki grup arasında iş çıkışı kavga çıktı. Kavga büyüyerek caddeye taştı. Yumrukların ve sopaların havada uçuştuğu kavgada yaralananların olduğu görüldü. Bir süre sonra kavganın sona ermesiyle iki grup bölgeden ayrıldı. Kavga anı çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansırken iki grubun birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel