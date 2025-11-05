Haberler

Tuzla'da Huzurevinde Yangın: 11 Ölü, 38 Yaralı

Tuzla'da Huzurevinde Yangın: 11 Ölü, 38 Yaralı
Güncelleme:
Bosna Hersek'in Tuzla şehrinde bir huzurevinde çıkan yangında 11 kişi hayatını kaybetti, 38 kişi yaralandı. Yangının yatalak hastaların bulunduğu katta çıktığı bildiriliyor, yangının kesin nedeni henüz bilinmiyor.

Bosna Hersek'in Tuzla şehrinde bir huzurevinde çıkan yangında 11 kişi hayatını kaybetti, 38 kişi yaralandı.

Yerel medyadaki haberlere göre, Tuzla'da bir huzurevinde akşam saatlerinde yangın çıktı.

Tuzla'daki itfaiye ekiplerinin yanı sıra Srebrenik, Zivinice, Lukavac ve Kalesija şehirlerinden ekipler, yangının söndürülmesine destek verdi.

Tuzla Kantonu Başsavcısı Vedran Alidzanovic, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangında 11 kişinin öldüğünü, 38 kişinin de hastanede tedavi altına alındığını söyledi.

Alidzanovic, 38 yaralıdan 4'ünün hayati tehlikesinin bulunduğunu belirterek, "Dün akşam 20.45'te ilk ihbar geldi, olay yerine hemen itfaiye, polis ve ambulans ekipleri gönderildi." dedi.

Yangının yatalak hastaların bulunduğu katta çıktığını kaydeden Alidzanovic, şu ifadeleri kullandı:

"Bu durum tahliyeyi zorlaştırdı. Olayın tanıkları, yoğun dumanın hızla yayıldığını, patlama sesleri ve panik yaşandığını belirtti. Yangının kesin nedeni henüz bilinmiyor, görevlendirilen uzmanlar, olay yeri incelemesi sırasında bunu belirlemeye çalışacak."

Öte yandan huzurevi müdürü Mirsad Bakalovic de istifa ettiğini duyurdu.

Kaynak: AA / İsmail Özdemir - Güncel
